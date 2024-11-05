Медина: «У Станковича есть свой метод руководства командой»

Хавбек столичного «Спартака» Хесус Медина поведал о работе под руководством сербского специалиста Деяна Станковича.
«Мы на правильном пути и должны продолжать в том же духе. У Станковича есть свой метод руководства командой - он любит мотивировать игроков», - приводятся слова полузащитника на страницах «Чемпионата».
В рамках 14-го тура чемпионата России «красно-белые» на выезде встречались со столичным ЦСКА. «Народная команда» отпраздновала победу со счетом 2:0. После этого успеха подопечные Станковича набрали 25 баллов и располагаются на пятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.
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