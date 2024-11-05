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Дзюба высказался о победе над «Крыльями Советов»

05 Ноября 2024 • 09:15 Комментировать

Центральный нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба посредством социальных сетей высказался о победе над «Крыльями Советов» в рамках 14-го тура Премьер-лиги.

«Есть три очка в дерби! Всех болельщиков «Акрона» с важнейшей победой. Спасибо всем, кто болеет за нас. Спасибо всей команде и тренерам! Полный вперед!» - гласит сообщение 36-летнего форварда в социальных сетях.

Напомним, что поединок состоялся на стадионе в Самаре и завершился победой «Акрона» со счетом 2:0. После 14 туров чемпионата России тольяттинская команда набрала 16 баллов и находится на восьмой позиции в турнирной таблице. В следующем матче Премьер-лиги «Акрон» на выезде сыграет со столичным «Спартаком».

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Артём Дзюба Акрон ещё теги
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