Тарханов: «Локомотив» может сдуться»

Бывший наставник екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов поделился мнением относительно перспектив московского «Локомотива» в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.
«Cейчас команда выглядит хорошо, выиграли у «Рубина». Есть командная игра, и неважно, кто играет. Но есть такой вариант, что где-то может сдуться», - передает слова эксперта Metaratings.ru.
Напомним, что в рамках 14-го тура Премьер-лиги «железнодорожники» на домашнем стадионе минимально обыграли казанский «Рубин» со счетом 1:0. После этого противостояния подопечные Михаила Галактионова набрали 31 балл и занимают третье место в турнирной таблице чемпионата страны.
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