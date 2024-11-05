Павлюченко назвал победителя дерби «Динамо» - «Локомотив»

В первом четвертьфинальном поединке Кубка России «Динамо» встретится на своем поле с «Локомотивом». Об этом матче высказал мнение бывший форвард лондонского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко.

«Явного фаворита я не вижу. Это только первый четвертьфинал. Выберу ставку на победу «Локомотива». Его игра мне больше нравится», - цитирует Павлюченко «ВсеПроСпорт».

Первый матч четвертьфинала Кубка России между «Динамо» и «Локомотивом» состоится на стадионе «ВТБ Арена», стартовый свисток прозвучит в 20:45 по столичному времени. Подробная текстовая онлайн-трансляция противостояния пройдет на Liveresult.ru.