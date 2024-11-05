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Мостовой назвал точный счёт матча «Спартак» - «Ростов»

05 Ноября 2024 • 08:22 Комментировать

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем кубковом поединке между московским «Спартаком» и «Ростовом» в рамках 1/4 финала Кубка России.

«Побеждать обязан «Спартак». Его уровень выше, «Ростов» еще и сам идет на серии неудач. Но это только первый четвертьфинал. Я поставлю на точный счет 2:1», - передает слова эксперта «ВсеПроСпорт».

Первый четвертьфинальный матч между «Спартаком» и «Ростовом» состоится на московском стадионе «Лукойл Арена» сегодня, 5 ноября. Начало поединка запланировано в 18:30 по столичному времени. Текстовая онлайн-трансляция пройдет на Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
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