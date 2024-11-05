​Боярский - о травме Латышонка: «Беда какая!»

Выступающий в ранге чемпиона России питерский «Зенит» понёс важную потерю - из-за травмы выбыл из строя голкипер клуба Евгений Латышонок. Как выяснилось, ему предстоит пропустить до месяца, то есть все оставшиеся матчи до зимнего перерыва.

Этим очень расстроен Михаил Боярский, народный артист России прокомментировал ситуацию, назвав её «бедой»:

- Беда какая, очень жалко, что Евгений получил такую травму. Тем более впереди у «Зенита» столь ответственные матчи. Печально, будем молиться, чтобы как можно быстрее восстановился, - цитирует слова Боярского «ВсеПроСпорт».

Напомним, что питерский клуб занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата.