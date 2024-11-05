​Лапочкин: «У «Спартака» нет шансов отменить красную карточку Лапочкина»

Московский «Спартак» обыграл ЦСКА в матче 14-го тура российского чемпионата, забив тому два безответных мяча, однако при этом потерял Руслана Литвинова. Тот получил красную карточку после того, как сцепился с защитником ЦСКА - Виллианом Рошей.

Это прокомментировал экс-арбитор ФИФА Сергей Лапочкин, он уверен в том, что у «Спартака» нет шансов добиться отмены красной карточки, несмотря на обращение в соответствующие органы:

- Никаких шансов у «Спартака» нет. Мы увидели назначения на кубковые матчи, Карасев там есть. Это значит, что в департаменте поддержали его решение позвать Сухого к монитору, после чего Литвинову была показана красная карточка, - цитирует слова Лапочкина «ВсеПроСпорт».