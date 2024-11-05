​«Акрон» проведёт зимние сборы в Объединённых Арабских Эмиратах

Выяснилось, где проведёт зимние сборы новичок российской Премьер-лиги «Акрон» - команда из Тольятти намерена заниматься зимой в Объединенных Арабских Эмиратах, а конкретнее в Абу-Даби и Дубаи. Об этом общественность оповестил владелец клуба Павел Морозов.

- Зимние сборы пройдут в ОАЭ: Абу-Даби и Дубай, - цитирует слова Морозова «ВсеПроСпорт».

В настоящий момент «Акрон» занимает восьмую позицию в турнирной таблице российского чемпионата, имея на счету шестнадцать очков. В следующем туре команде предстоит сыграть в Москве со «Спартаком», это случится 10 ноября в воскресенье.