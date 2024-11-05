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​Ледяхов верит в спасение «Ахмата»

05 Ноября 2024 • 02:15 Комментировать
Ахмат
0:2
Пари НН

Грозненский «Ахмат» очень слабо выступает в нынешнем сезоне российского чемпионата, после четырнадцати туров у клуба всего лишь девять очков и этого хватает ровно на предпоследнее место в турнирной таблице. Тем не менее, бывший наставник этого клуба Игорь Ледяхов уверен в том, что команда сможет сохранить свое место в высшей лиге российского футбола. По его словам, у грозненцев есть для этого все ресурсы.

- Надо бороться, ресурсы для того, чтобы избежать вылета, у «Ахмата» есть. Просто надо их использовать, - цитирует слова Ледяхова «ВсеПроСпорт».

В следующем туре «Ахмат» сыграет с «Зенитом».


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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Ледяхов Ахмат

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