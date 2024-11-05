Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стипиди: «Кричали, что «Спартаку» хана, но кто гонит на Станковича, тот не стоит и пальца на его ноге» эксклюзив

05 Ноября 2024 • 10:37 Комментировать (1)

Футбольный функционер Павел Стипиди в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым объяснил, за что он уважает главных тренеров «Спартака», «Динамо» и ЦСКА Деяна Станковича, Марцела Личку и Марко Николича соответственно.

- Перед матчем ЦСКА – «Спартак» такая волна была… Практически все эксперты кричали, что «Спартаку» всё, хана. Тот же Радимов сказал, что ЦСКА переедет «Спартак» и даже не заметит. У меня такое ощущение, что эти эксперты или специально делают такие высказывания или просто плывут по течению.

Если бы немножко пораскинули мозгами, то поняли бы, что встретятся две команды, примерно равные на данный момент по игре и составам. Зачем сейчас говорить, кто претендент на чемпионство, когда даже половину турнира ещё не сыграли?

Те, кто гонят на Станковича, даже пальца на его ноге не стоят. Он был величайший футболист, а сейчас неплохой тренер. Что, кроме как у «Спартака», у других команд не бывает спадов? У Семака в «Зените» сбой за сбоем. Еле выиграли у «Динамо» Махачкала. Но про «Зенит» же если плохо скажешь, тебя завтра на «Матч ТВ» не пригласят.

Николич, я считаю, отлично охарактеризовал матч ЦСКА – «Спартак». Не прыгал, не скакал, а чётко по делу сказал, чего, как, где и почему они проиграли. Личка говорит всё как есть: раз играли плохо, не использовали много моментов, значит, так и надо сказать. И Станкович честно выражается о своей команде, но не даёт никакого резюме по другим – как Личка и Николич. За это я их очень уважаю, молодцы. Не кидаются на судей, не делают из них козлов отпущения, в отличие от некоторых, не хочу перечислять которых, – сказал Стипиди.

В ближайших официальных матчах (в рамках Кубка России) «Спартак» сыграет против «Ростова», ЦСКА – против «Рубина», «Локомотив» – против московского «Динамо».

👍 0
👎 1
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Динамо Москва Деян Станкович Марцел Личка Павел Стипиди Марко Николич ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
ингерман
05 Ноября 2024 в 11:06
ай фегню какую-та смарозил.. хе..
Ответить
Как Алексей Миранчук обскакал Месси в матче плей-офф МЛС Месси может вернуться в «Барселону» «Великолепно»: Дзюба отреагировал на отставку Корниленко Назван лучший игрок «Реала» в XXI веке: Зидан – второй, Кроос – пятый, а Рауль – девятый «Реал» принял решение по «Золотому мячу» после поражения Винисиуса «Спартак» принял решение по Пруцеву Игроки «Реала» недовольны Мбаппе - раскрыта причина Глава «Реала» Перес недоволен позицией Анчелотти по трём игрокам - названы имена Кто подвёл команду в дерби всея Руси: три игрока, из-за которых «Спартак» обыграл ЦСКА Гвардиола объяснил поражение от «Борнмута»
Объясняем, почему «Золотой мяч» выиграл Родри, а не Винисиус Клопп – о Серхио Рамосе: Я выгонял таких игроков из своих команд Назван удивительный фаворит на «Золотой мяч» - 2025 – это не Винисиус, не Мбаппе и даже не Ямаль УЕФА ответил на претензии «Реала» по «Золотому мячу» В борьбе за «Золотой мяч» победило добро Гвардиола оценил бойкот «Реалом» премии «Золотой мяч» «Барселона» быстро разобралась с «Эспаньолом» «Реал» принял решение по «Золотому мячу» после поражения Винисиуса «Барселона» - «Эспаньол»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 Ямаль будет лучше Месси, он уже начал бить рекорды «инопланетянина»
Спортивные новости
«Торпедо» по буллитам победило «Динамо» в результативном матче КХЛ СКА в овертайме сенсационно проиграл «Куньлуню» в КХЛ «Спартак» без проблем справился с «Сочи» в КХЛ Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Каролиной» Зверев разгромил Умбера в финале турнира в Париже Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Ноября
11:29 · Россия. Премьер-лига
Булыкин отреагировал на новость о форварде «Краснодара» Кордобе
11:09 · Россия. Премьер-лига
Саравия оценил уровень футбола в России
10:52 · Россия. Премьер-лига
Мор предсказал точный счёт дерби «Динамо» - «Локомотив»
10:30 · Кубок России
«Динамо» – «Локомотив»: Кого Личка и Галактионов выпустят в стартовых составах на московское дерби Кубка России
09:43 · Россия. Премьер-лига
Медина: «У Станковича есть свой метод руководства командой»
09:35 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Кубани»: «Виллиану Роше надо влепить показательную дисквалификацию» эксклюзив
09:15 · Россия. Премьер-лига
Дзюба высказался о победе над «Крыльями Советов»
09:00 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Локомотив» может сдуться»
08:29 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко назвал победителя дерби «Динамо» - «Локомотив»
08:22 · Россия. Премьер-лига
Мостовой назвал точный счёт матча «Спартак» - «Ростов»
04:46 · Россия. Премьер-лига
​Боярский - о травме Латышонка: «Беда какая!»
04:19 · Россия. Премьер-лига
​Лапочкин: «У «Спартака» нет шансов отменить красную карточку Лапочкина» 1
03:14 · Россия. Премьер-лига
​«Акрон» проведёт зимние сборы в Объединённых Арабских Эмиратах
02:15 · Россия. Премьер-лига
​Ледяхов верит в спасение «Ахмата»
04 Ноября
22:57 · Россия. Премьер-лига
Денисов — о драке в дерби: «Хотите драться — идите в другое место»
21:27 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «Динамо» стоит задуматься об увольнении Лички»
20:56 · Кубок России
Смородская: «Не думаю, что «Спартак» будет мотивирован на Кубок России» 2
20:27 · Россия. Премьер-лига
Титов назвал игрока ЦСКА, являющегося «будущим клуба»
20:15 · Россия. Премьер-лига
Бонгонда отреагировал на слухи об уходе Жозе из «Спартака»
19:58 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис высказался о ситуации Дзюбы
19:49 · Россия. Премьер-лига
Мостовой оценил «Спартак»
19:41 · Россия. Премьер-лига
Гранат дал совет «Краснодару»
19:33 · Россия. Премьер-лига
Гершкович выступает за введение налога на иностранных тренеров 2
19:26 · Россия. Премьер-лига
Титов высказался о драке в дерби ЦСКА – «Спартак»
19:18 · Россия. Премьер-лига
Денисов поддержал двух одноклубников по «Спартаку»
Все новости