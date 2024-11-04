Денисов — о драке в дерби: «Хотите драться — идите в другое место»

Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов высказался о потасовке в дерби с ЦСКА (2:0), в результате которой с поля были удалены Виллиан Роша и Руслан Литвинов.

«Я старался всех разнять. Драться нужно не здесь, не на поле. Хотите драться — идите в другое место», - цитирует Денисова «РБ Спорт».

22-летний Денисов сыграл 13 матчей за «Спартак» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги, но голевыми действиями не отметился. Контракт россиянина с «красно-белыми» рассчитан до 30 июня 2026 года, а его трансферная стоимость оценивается в три с половиной миллиона евро.

«Спартак» занимает пятую строчку в РПЛ.