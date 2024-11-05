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Экс-игрок «Кубани»: «Виллиану Роше надо влепить показательную дисквалификацию» эксклюзив

05 Ноября 2024 • 09:35 Комментировать
ЦСКА Москва
0:2
Спартак Москва

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым обстоятельно подвёл итоги матча четырнадцатого тура РПЛ ЦСКА – «Спартак» (0:2).

- «Спартак» молодцы, я за них болел. ЦСКА уже шесть матчей не может у «Спартака» выиграть, а помнится, что раньше было наоборот – «Спартак» не мог несколько лет выиграть. Получилась реальная такая боевая заруба. Накал был серьёзный. Видно, что зарядили должным образом обе команды. Объяснили, что дерби принципиальнейшее.

В «Спартак» раньше кидали критические стрелы, что он обыгрывает только слабых соперников, кого и должен, а с конкурентами справиться не может, теряет очки. Но здесь спартаковцы выиграли и в турнирной таблице обошли «армейцев».

Много обсуждают работу Сухого. Со своей стороны я вижу так, что арбитр оказался не готов оценивать эпизоды в должной степени и потерял нить игры. С первых минут матча он выбрал неправильную линию судейства, не стал пресекать грубые фолы, а оно только больше накалилось и вылилось в стычки.

У ЦСКА в составе есть два провокатора – Роша и Мойзес. С самого начала Мойзес стал играть не по правилам против Бонгонды. Многие говорят, что первую карточку должен был получать Бонгонда за грубый фол. Но он совершил его, когда судья не отреагировал на нарушение против него со стороны Мойзеса. Бонгонда прокидывает мяч – а Мойзес просто играет руками ему в корпус. Таких было два действия у Мойзеса против Бонгонды, а судья не применял мер. Я даже не говорю про жёлтую карточку – фолы не фиксировались. Вот так момент за моментом всё это выливалось в стычки, в жёлтые или, наоборот, не в жёлтые.

Что ещё осталось незамеченным судьёй? Пруцеву дают жёлтую, а отмашка Пьянича локтем в лицо Пруцева остаётся вообще без наказания. После драки эпизод: «армеец» идёт по флангу, спартаковец играет в мяч, а ему даётся жёлтая, как будто он сыграл в ноги. С другой стороны, «Спартак» идёт в быструю контратаку, Дивеев срывает её – жёлтой нет.

Стычка из-за чего началась? Когда Кисляк срубил Барко. Вот здесь останавливай игру – пресекай такое. Арбитр этого не сделал. Ну и закрутилась эта заварушка.

Я считаю, по её итогам правильно была показана красная карточка Роше и жёлтые двум спартаковцам. И только потом, когда были бурные апелляции от «армейцев», в том числе Роши, видеоассистенты позвали Сухого посмотреть повтор. Думаю, судьи повелись на реакцию игроков ЦСКА. Просто чтобы успокоить ситуацию на поле, чтобы у обеих команд по удалению было.

По-моему, Литвинов не заслуживал красной карточки. Да, его рука на лице Роши, но не было там удара. Роша крупнее, и Литвинов пытался таким образом оттеснить его, чтобы разнять, можно так сказать.

Если внимательно разобрать, можно быть ещё нескольким «армейцам» давать жёлтые. Тем, кто напрыгивал сзади, когда эта куча мала образовалась. Тоже там и за шею хватали, и оттаскивали.

Помните, какая была стычка в прошлогоднем дерби между Рошей и Соболевым? Я что хочу сказать: Роше и тому же Мойзесу часто всё сходит с рук. Мойзес в других матчах играет с протыком в ноги избегает наказаний. Сейчас, я смотрю, Роша в прессе говорит, что игрокам «Спартака» надо было дать больше жёлтых, красных, а он должен теперь пропустить только матч. Но нужно показательно влепить ему дисквалификацию на несколько матчей, чтобы впредь он не распускал свои руки. Литвинову, по-хорошему, надо отменить красную. Жёлтая – да, но не красная.

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Если взять по игре, то я бы не сказал, что она изобиловала большим количеством моментов. Их как таковых было немного. У ЦСКА хотел бы выделить Акинфеева. Было видно, что он сильно переживает. Человек участвовал уже в стольких дерби, но остаётся нацеленным прежде всего на игру, а не на всякие эти стычки.

Само исполнение второго гола у Медины – шикарное. Было ощущение, что ему тяжело бежать к воротам с центра поля. Я предчувствовал, что он хочет черпачка исполнить. Как бы я сделал? Сблизился и убрал бы в сторону – вратарь в таких случаях практически всегда бессилен, никто его не страхует, поэтому бери и закатывай в пустые.

Медину ещё преследовали, и у меня было такое ощущение, что он не добежит. Он решился всё-таки на черпачок, и получилось красиво в динамике. Мяч от перекладины отскочил за линию ворот и обратно в поле. Сначала я подумал, что будут спорить, пересек мяч ленточку или нет. Но спартаковцы сразу уверенно побежали праздновать, и стало всё понятно.

Первый гол тоже надо отметить. Бонгонда сместился с фланга и ударил в дальний угол. Видно, что это его короночка. Там позиционная ошибка обороны ЦСКА – неправильно расположились и не подстраховали, – подчеркнул Селин.

В ближайшем туре чемпионата России ЦСКА сыграет с «Крыльями Советов», а «Спартак» – с «Акроном».

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