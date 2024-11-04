Силкин: «Динамо» стоит задуматься об увольнении Лички»

Экс-наставник «Динамо» Сергей Силкин раскритиковал работу нынешнего тренера московского клуба Марцела Лички.

«Личка неплохо наладил игру в атаке, но в обороне команды просто бардак. С таким футболом титулы точно не выигрывают. Возможно, руководству клуба стоит задуматься о смене тренера», - цитирует Силкина «РБ Спорт».

Отметим, что в прошлом сезоне «Динамо» было в одном шаге от титула, но в последнем туре москвичи уступили «Краснодару».

После 14 туров подопечные Лички занимают четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, отставание от «Краснодара», идущего первым, составляет уже девять зачетных баллов.