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Силкин: «Динамо» стоит задуматься об увольнении Лички»

04 Ноября 2024 • 21:27 Комментировать

Экс-наставник  «Динамо» Сергей Силкин раскритиковал работу нынешнего тренера московского клуба Марцела Лички.

«Личка неплохо наладил игру в атаке, но в обороне команды просто бардак. С таким футболом титулы точно не выигрывают. Возможно, руководству клуба стоит задуматься о смене тренера», - цитирует Силкина «РБ Спорт».

Отметим, что в прошлом сезоне «Динамо» было в одном шаге от титула, но в последнем туре москвичи уступили «Краснодару».

После 14 туров подопечные Лички занимают четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, отставание от «Краснодара», идущего первым, составляет уже девять зачетных баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сергей Силкин
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