Титов назвал игрока ЦСКА, являющегося «будущим клуба»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов похвалил молодого полузащитника ЦСКА. Речь идёт о воспитаннике «армейцев» - о Матвее Кисляке. По мнению Титова, этот футболист является будущим клуба на ближайшие годы.

«Моё мнение: Кисляк – игрок стартового состава. Видно, что он обученный, с прекрасной школой. Уверен на 100 процентов, что это будущее армейцев на ближайшие несколько лет. Он должен играть», - цитирует Титова «Чемпионат».

За первую команду ЦСКА Матвей Кисляк провёл 22 официальных матча, в которых забил два гола.

Напомним, что на выходных ЦСКА проиграл «Спартаку» (0:2) и опустился на шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. 19-летний Кисляк отыграл 64 минуты.