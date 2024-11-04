Бонгонда отреагировал на слухи об уходе Жозе из «Спартака»

Вингер «Спартака» Тео Бонгонда дал комментарий по поводу информации об уходе из команды форварда Виллиана Жозе.

«Мне ничего не известно о том, что он может покинуть клуб. Лучше спросить его об этой ситуации. Хотел бы я, чтобы он остался? Без комментариев. Виллиан – топовый футболист, я играл против него», - цитирует Бонгонду Metaratings.

Виллиан Жозе пополнил состав «Спартака» в летнее трансферное окно, перебравшись из «Бетиса». С тех пор форвард провёл одиннадцать матчей, в которых смог забить всего лишь один гол.

На текущий момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.