Канчельскис высказался о ситуации Дзюбы

Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис высказался о форварде Артёме Дзюбе. Как известно, в сентябре 36-летний нападающий подписал контракт с «Акроном». По словам экс-игрока «Манчестер Юнайтед», переход в относительно скромный клуб не всегда представляет собой плохое решение.

«Скромный клуб – не всегда плохое решение для статусного игрока. В «Акроне» Дзюба чувствует, что он первый выбор в линию нападения – это придаёт ему уверенности. В тольяттинском клубе у Дзюбы, что называется, попёрло», - цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

За «Акрон» Артём Дзюба провёл семь матчей. В них опытный нападающий записал на свой счёт два гола и три результативных паса на партнёров.

На текущий момент «Акрон» располагается на восьмой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.