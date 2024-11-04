Мостовой оценил «Спартак»

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой высказался о выступлениях «Спартака». По словам Мостового, ему нравится игра команды под руководством Деяна Станковича.

«Мне нравится то, как сейчас играет «Спартак» - да, не всё всегда получается, но это точно лучше, чем при Абаскале. До сих пор вопрос, как он вообще попал в «Спартак». Станкович – футбольный человек, он играл на высоком уровне», - цитирует Мостового «РБ Спорт».

«Спартак» на текущий момент располагается на пятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. На минувших выходных команда Деяна Станковича в принципиальном дерби обыграла ЦСКА на поле соперника со счётом 2:0.

Ближайший матч «Спартак» проведёт во вторник, 5 ноября, - против «Ростова» в Кубке России.