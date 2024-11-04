Гранат дал совет «Краснодару»

Экс-игрок сборной России Владимир Гранат высказался о форварде Джоне Кордобе из «Краснодара». По словам Граната, «быкам» важно удержать колумбийца в команде по итогам зимнего трансферного окна.

«Кордоба – самый сильный нападающий РПЛ. «Краснодару» надо его удержать в зимнее трансферное окно, чтобы стать чемпионом», - цитирует Граната «РБ Спорт».

В то же время Гранат отметил, что на сегодняшний день сложно оценивать шансы «Краснодара» на победу в чемпионате России.

После четырнадцати туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги с 36 очками. Второй «Зенит» отстаёт от «быков» на три зачётных балла.