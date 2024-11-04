Гершкович выступает за введение налога на иностранных тренеров

Михаил Гершкович, который является председателем Объединения отечественных тренеров, высказался об иностранных специалистах, возглавляющих команды Российской премьер-лиги. По словам Гершковича, уровень тренеров-легионеров в России оставляет желать лучшего. Гершкович считает, что большинство из них по уровню не превосходят коллег-россиян.

По мнению Гершковича, в российском футболе нужно снова вводить налог на тренеров из-за границы.

«Сейчас в российском футболе засилие таких «специалистов», поэтому я уже давно поднимаю вопрос возвращения налога на иностранных тренеров. Мне кажется, это просто необходимо сделать – больше не будет ничем не оправданных приглашений», - цитирует Гершковича «РБ Спорт».

Налог на иностранных тренеров в российском футболе работал в 2013-2015 годах.