Титов высказался о драке в дерби ЦСКА – «Спартак»

Известный в прошлом футболист Егор Титов прокомментировал драку, которая случилась в московском дерби между ЦСКА и «Спартаком». По мнению Титова, таких ситуаций не должно происходить на футбольном поле.

«Мне неинтересно, кто и кого ударил. Это всё выглядело некрасиво: что сделал Роша, что до этого делал Мойзес, толкая, хватая и поднимая футболистов. Нет культуры футбола. Конечно, мы все спортсмены, и у нас есть эмоции. Но мне кажется, что так делать нельзя», - цитирует Титова «Чемпионат».

Также Титов отметил, что Руслан Литвинов заслуживал скорее не красной карточки, а «полуторной жёлтой».

Напомним, что «Спартак» обыграл ЦСКА в главном дерби Москвы со счётом 2:0. Команда Деяна Станковича поднялась на пятую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Коллектив Марко Николича, в свою очередь, опустился на шестую позицию.