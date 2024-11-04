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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Титов высказался о драке в дерби ЦСКА – «Спартак»

04 Ноября 2024 • 19:26 Комментировать

Известный в прошлом футболист Егор Титов прокомментировал драку, которая случилась в московском дерби между ЦСКА и «Спартаком». По мнению Титова, таких ситуаций не должно происходить на футбольном поле.

«Мне неинтересно, кто и кого ударил. Это всё выглядело некрасиво: что сделал Роша, что до этого делал Мойзес, толкая, хватая и поднимая футболистов. Нет культуры футбола. Конечно, мы все спортсмены, и у нас есть эмоции. Но мне кажется, что так делать нельзя», - цитирует Титова «Чемпионат».

Также Титов отметил, что Руслан Литвинов заслуживал скорее не красной карточки, а «полуторной жёлтой».

Напомним, что «Спартак» обыграл ЦСКА в главном дерби Москвы со счётом 2:0. Команда Деяна Станковича поднялась на пятую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Коллектив Марко Николича, в свою очередь, опустился на шестую позицию.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Егор Титов Руслан Литвинов Виллиан Роша Мойзес ещё теги
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