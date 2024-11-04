Денисов поддержал двух одноклубников по «Спартаку»

Футболист «Спартака» Даниил Денисов поддержал одноклубников, сталкивающихся с критикой. Речь идёт о Наиле Умярова и Даниле Пруцеве.

«Умяров и Пруцев не только в дерби доказали, что их зря критикуют. Они это делают и каждый день на тренировках, хотя вы их и не видите, и в тех играх, когда они проводят не весь матч», - цитирует Денисова Sport24.

Напомним, что в субботу «Спартак» обыграл ЦСКА в московском дерби на поле соперника со счётом 2:0. Как следствие, команда Деяна Станковича смогла подняться на пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Ближайший матч «Спартак» проведёт во вторник, 5 ноября, - против «Ростова» в Кубке России.