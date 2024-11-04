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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Петржела: «Еврокубки без клубов России ничего не теряют»

04 Ноября 2024 • 18:56 Комментировать

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался на тему отсутствия российских команд в еврокубковых турнирах.

Как известно, клубы Российской премьер-лиги уже больше двух с половиной лет не участвуют в турнирах УЕФА из-за санкций. Когда санкции могут быть сняты или хотя бы смягчены, сейчас прогнозировать сложно.

«Российские клубы теряют деньги и престиж, не играя в Лиге чемпионов и Лиге Европы. А еврокубки ничего не теряют без российских клубов», - цитирует Петржелу «РБ Спорт».

Добавим, что на текущей неделе пройдут очередные матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

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Властимил Петржела РПЛ
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