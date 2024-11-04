Аршавин объяснил первое место «Краснодара»

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о выступлении «Краснодара» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«У команды хороший состав, поэтому удается так хорошо идти. Все лидеры хорошо играют. Чемпионство? Если команда продолжит так играть, это не будет удивлением», - передает слова Аршавина телеканал «Матч ТВ».

В последнем матче Премьер-лиги краснодарский коллектив на домашнем стадионе победил «Оренбург» с крупным счетом 4:0. После 14 туров подопечные Мурада Мусаева с 36 набранными баллами занимают первое место в таблице, опережая идущий вторым петербургский «Зенит» на три очка.