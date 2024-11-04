Слушание по делу Промеса отложено

Слушание по делу бывшего нападающего «Спартака» Квинси Промеса было отложено на неопределённый срок. Такое решение суд Амстердама принял из-за необходимости заслушать свидетельские показания. Об этом информирует «РИА Новости».

Как известно, ранее в Нидерландах Промес получил по двум делам суммарно семь с половиной лет тюрьмы. Футболиста признавали виновным в нанесении ранений родственнику и контрабанде наркотиков. Квинси подал апелляции, и в этих делах ещё очень рано ставить точку.

В настоящий момент Квинси Промес представляет клуб «Юнайтед» из Дубая. Контракт игрока со «Спартаком» истёк летом.