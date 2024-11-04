Титов назвал игрока «Спартака», чья игра в дерби с ЦСКА его огорчила

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов поделился своими впечатлениями от игры вингера Тео Бонгонды в недавнем дерби с ЦСКА.

«Не знаю, какие стоят у него задачи. Я смотрю на его игру – мне грустно. Есть моменты, про которые я хотел бы спросить у него: почему он делает так, а не иначе. Но здесь ему в помощники партнёры: нет забеганий, нет игры на третьего», - цитирует Титова «Чемпионат».

Титов отметил, что в эпизоде с голом Бонгонды серьёзную ошибку допустил Мойзес. По словам Титова, Бонгонда грамотно разобрался, но после этого момента Тео не сотворил на футбольном поле ничего интересного.

Напомним, что «Спартак» обыграл ЦСКА на выезде со счётом 2:0. Как следствие, «красно-белые» поднялись на пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «армейцы» - опустились на шестое.