Хомуха: Россияне пока не смогут выиграть «Золотой мяч»

Известный тренер Дмитрий Хомуха не ожидает, что в ближайшее время кто-то из российских футболистов сможет выиграть «Золотой мяч».

«Пока наши сборные и клубы не вернут на европейский уровень, рассчитывать, что кто-то из россиян будет претендовать на «Золотой мяч», не приходится. А так наша земля всегда была полна талантами», - цитирует Хомуху «Чемпионат».

Хомуха напомнил, что во времена СССР футболисты не просто были претендентами на «Золотой мяч», но и даже выигрывали его. Одним из таких игроков был легендарный Лев Яшин. Он единственный вратарь в истории, сумевший выиграть «Золотой мяч».

Добавим, что на прошло неделе «Золотой мяч» выиграл полузащитник «Манчестер Сити» Родри.