«Спартак» или «Краснодар»: Кордоба дал ответ

Колумбийский центрфорвард «Краснодара» Джон Кордоба высказался о цели своей команды после домашней победы над «Оренбургом» (4:0) в рамках 14-го тура Премьер-лиги.

«Цель - победа в РПЛ. Хотел бы сказать спасибо болельщикам за поддержку. «Спартак» или «Краснодар»? Я - игрок «Краснодара». Очень счастлив здесь», - передает слова нападающего «РБ Спорт».

Напомним, что Кордоба защищает цвета краснодарского коллектива с лета 2021 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги колумбиец провел десять поединков, отметившись восемью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.