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Хусаинов: «Зачем влез Карасёв? Литвинов заслуживал максимум жёлтой» эксклюзив

04 Ноября 2024 • 18:29 Комментировать
ЦСКА Москва
0:2
Спартак Москва

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил судейство в дерби ЦСКА – «Спартак» (2:0).

- После матча прошло уже два дня, а многие до сих обсуждают стычку, в результате которой арбитр Сухой удалил и Рошу, и Литвинова. Лично вы поняли такое решение?

- Начну с того, что к дерби нужно готовиться. Нужно внимательно изучать, кто выходит на поле. Кто представляет определенную опасность. Есть же футболисты, которые, скажем так, находятся в зоне риска? Например, еще в советское время наши судейские руководители обращали внимание, например, на манеру игры Валерия Газзаева. На то, как он сзади обхватывал защитника и, как матрешку, его разворачивал, таким образом добирался до мяча. Так и здесь надо было изучить, на что способен, например, тот же Роша.

- На удар по лицу.

- До этого мы еще дойдем. Там же до стычки Сухой пропустил два фола в центре пола. Он мог все это пресечь. Судья, получается, просто спровоцировал драку. Почему? Потому что современные рефери правила игры знают только в теории. Нужны же еще и практические моменты.

- Так как быть с удалением Роши и Литвинова?

- По Роше никаких вопросов. Сразу красная. Явно агрессивное поведение. Все очевидно. Сразу надо выгонять.

- Литвинова тоже удалили по делу?

- Как это по делу?

- Не согласны?

- У Литвинова была защитная реакция. Он же сам не бил, а пытался предотвратить удары в свою сторону. Максимум - желтая.

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- Сухой так и поступил, но тут Карасёв пригласил его к монитору.

- Это-то и печально. Почему наши судьи не могут самостоятельно принимать решения? Почему они их меняют после подсказки? Зачем же влез Карасёв?

- Зачем?

- Не знаю. Возможно, посчитал: надо уравнять составы… Но я своего мнения не поменял. Литвинов заслуживал только желтой.

- Сегодня Карасёв получил назначение на матч Кубка России. Получается, ЭСК его оправдает?

- Да его назначили потому, что судить у нас некому. Вот и все.

- Нужно ли «Спартаку» оспаривать в КДК красную Литвинова?

- Да пробовать-то можно. По сути, это желтая. Но я не верю, что красную отменят.

- А почему дерби доверили Сухому?

- А кому еще? У нас все ошибаются… Посмотрите на Влада Безбородова. Вспомните матч «Динамо» - «Краснодар». Как Карасёв мог не поставить очевидный пенальти в ворота «быков»? Так что выбор ограничен. Увы…

Александр Сычёв

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Сергей Карасёв Сергей Хусаинов ещё теги

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