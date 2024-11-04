В «Ахмате» озвучили цель на сезон

Советник президента «Ахмата» по спортивным вопросам Руслан Газзаев рассказал о целях на сезон после неудачного старта.

«На сегодняшний день надо говорить о том, что команда должна сохранить место в РПЛ без стыков», - цитирует Газзаева Sport24.

Одной из главных причин неудачного старта по мнению Газзаева является обилие травм и невезение.

«Ахмат» с девятью очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России, опережая идущий следом «Оренбург» лишь на одно очко. Грозненцы за 14 туров не одержали ни одной домашней победы, а на выходных подопечным Ташуева предстоит принять на своем поле питерский «Зенит».