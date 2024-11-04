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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ньямси рассказал, какие блюда любит в России

04 Ноября 2024 • 17:47 Комментировать
Локомотив Москва
1:0
Рубин

Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси высказался о блюдах, которые произвели на него впечатление в России.

«Я пробовал борщ – он хорош! Я люблю супы. У вас в России их много. Мне очень нравится одно блюдо с рисом... Никак не могу вспомнить... Плов! Точно!» - цитирует Ньямси Metaratings.

«Локомотив» после четырнадцати сыгранных туров Российской премьер-лиги располагается на третьей позиции в турнирной таблице. От «Зенита» команда Михаила Галактионова отстаёт на два очка, а от «Краснодара» - на пять.

Ближайший матч «Локомотив» проведёт во вторник, 5 ноября, - против «Динамо» в Кубке России.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Жерзино Ньямси

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