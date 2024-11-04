Ледяхов: «У «Ахмата» есть ресурсы для того, чтобы избежать вылета»

Бывший футболист «Спартака» Игорь Ледяхов считает, что «Ахмат» способен избежать вылета из Российской премьер-лиги, несмотря на не самый удачный старт.

«Тут надо одержать хотя бы одну-две победы. Надо бороться, ресурсы для того, чтобы избежать вылета, у «Ахмата» есть», - цитирует Ледяхова «ВсеПроСпорт».

Напомним, что Ледяхов долгое время работал в «Ахмате».

После 14 туров грозненский клуб занимает предпоследнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своём активе всего лишь девять зачетных баллов, «Ахмат» одержал одну победу и семь раз сыграл вничью.

В следующем туре грозненцы на своем поле примут питерский «Зенит», встреча запланирована на 10 ноября.