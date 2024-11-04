Титов назвал негативный момент после победы «Спартака» над ЦСКА

На выходных «Спартак» обыграл ЦСКА в главном дерби Москвы со счётом 2:0. Бывший капитан «красно-белых» Егор Титов высказался о прошедшем поединке и указал на негативный момент. По словам экс-спартаковца, его огорчают разговоры не о самой игре, а об эмоциях.

«После дерби мы больше обсуждаем эмоции вокруг футбола, драки, судейские ошибки, но никак не футбол. Это очень печально. Хотелось бы говорить о красивых голах – например, о мяче Медины, который удачно вышел на замену», - цитирует Титова «Чемпионат».

«Спартак» (25 очков) по итогам столичного дерби поднялся на пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. ЦСКА (24 очка), в свою очередь, опустился на шестую позицию. Матчи следующего тура чемпионата пройдут 9 и 10 ноября.