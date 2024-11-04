Юран: «Это правда, я попал в шорт-лист «Спортинга»

Известный тренер Сергей Юран ответил на вопрос, действительно ли его кандидатуру рассматривал лиссабонский «Спортинг».

«Приятно, что я попал в шорт-лист. Это правда. Я люблю перепроверять. Как только первый звонок от журналиста поступил по этому вопросу, я сразу перезвонил в Португалию. Чтобы клоуном не выглядеть – может, тебя троллят, сейчас это модно. Я набрал, и Паулу Барбоза сказал: «Да, ты есть в шорт-листе. Но ты не обольщайся, у нас первым делом смотрят на местных тренеров». Я отвечаю: «А у нас наоборот», - сказал Юран в программе «Спартак Шоу» на YouTube.

В настоящий момент Сергей Юран находится без клубной прописки.