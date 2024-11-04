Нигматуллин высказался о потере Латышонка «Зенитом»

Известный в прошлом футболист Руслан Нигматуллин высказался насчёт травмы основного вратаря «Зенита» Евгения Латышонка. По мнению Нигматуллина, потеря голкипера не должна серьёзно повлиять на питерцев.
«Адамов когда-то котировался даже выше, чем Латышонок. Ему вполне по силам заменить Евгения. Он в кубке играет и вратарскую практику получает, поэтому «Зенит» не должен заметить отсутствие Латышонка», - цитирует Нигматуллина «Спорт-Экспресс».
Ранее «Зенит» сообщал о том, что на восстановление Евгению Латышонку понадобится до четырёх недель. То есть голкипер «сине-бело-голубых» может вернуться в строй в конце осени или начале зимы.
«Зенит» после четырнадцати туров занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.
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