Хомуха противопоставил «Локомотив» «Зениту»

Известный футбольный тренер Дмитрий Хомуха высказался о выступлении воспитанников в российском футболе. Давая комментарий, Хомуха похвалил «Локомотив».

«Свои воспитанники должны играть. Хорошо, что в «Локомотиве» ставка сделана на российских футболистов, и вот уже Батраков себя ярко проявляет. А в том же «Зените» молодых игроков с российским паспортом нет. Все уже состоявшиеся футболисты», - цитирует Хомуху «Чемпионат».

«Локомотив» на текущий момент располагается на третьей позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» команда Михаила Галактионова отстаёт на пять зачётных баллов (31 очко против 36).

Ближайший матч «Локомотив» проведёт во вторник, 5 ноября, - против «Динамо» на поле соперника в Кубке России.