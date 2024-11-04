Игрок «Спартака»: «Соболев – мой брат»

В летнее трансферное окно нападающий Александр Соболев перешёл из «Спартака» в «Зенит», за счёт чего навлёк на себя гнев фанатов обоих клубов. Впрочем, вингер «красно-белых» Тео Бонгонда не таит обиды на Соболева.

«Соболев – это мой брат, я желаю ему всего наилучшего. Фанаты его ненавидят? Я не знаю, я не могу его ненавидеть – у нас была хорошая связка, он отдал мне много голевых передач, особенно за последний год», - цитирует Бонгонду «РБ Спорт».

На текущий момент «Зенит» располагается на второй позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги (33 очка), а «Спартак» - на пятой (25 очков).

Александр Соболев провёл за «Зенит» десять матчей, в которых записал на свой счёт один гол и один голевой пас на партнёра.