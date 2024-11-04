Стипиди оценил судейство Сухого в дерби ЦСКА – «Спартак»

Бывший арбитр ФИФА Павел Стипиди в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился впечатлениями от московского дерби ЦСКА – «Спартак» (0:2).

- После игры в студии «Матч ТВ» выступали Аршавин, Ловчев, Колыванов. Было стыдно смотреть на этого товарища Ловчева. До матча он говорил, что «Спартак» играть не умеет, а после стал кричать, что всё равно недоволен, хотел посмотреть футбол, а получилась драка.

Аршавина я уважаю как бывшего футболиста и как человека, но зачем он заявил, что ВАР что-то придумывал? Всё в руках Всевышнего – только он может на этой земле что-то придумать.

Я считаю, получилась хорошая боевая игра. Не супер, но на «четвёрку» по пятибалльной системе. ЦСКА и «Спартак» ещё с 30-х годов прошлого века всегда рьяно бьются за победу в играх между собой в любых составах и в любых погодных условиях.

Да, много брака было в передачах, особенно когда команды остались в урезанных составах. После матча два тренера спокойно подошли друг к другу и пожали руки – всё нормально.

Колыванов правильно сказал, что Сухой никак игру не испортил, отработал нормально. Что, в Англии, Испании, Италии нет матчей со стычками, разборками и удалениями? Ничего сверхъестественного. Все три красные карточки Сухой показал по делу.

Все голы забиты по правилам, никаких особых травм не было. Да и драки там настоящей не было. Ну ударил Роша по лицу Бабича – теперь наверняка не одну игру пропустит. И поделом ему, а то он часто грязные дела на поле творит, – сказал Стипиди.

Обыграв ЦСКА, «Спартак» обогнал его на одно очко.