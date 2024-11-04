Комличенко: «Зенит» мог расслабить булки»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко ответил на вопрос о «Зените». У футболиста спросили, нет ли у него ощущения, что питерская команда уже не является главным фаворитом Российской премьер-лиги.

«Может, другие подтянулись, а может, «Зенит» чуть расслабил булки – они думали, что всё легко будет, но на них настраиваются», - цитирует Комличенко «РБ Спорт».

После четырнадцати туров «Зенит» располагается на второй позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. От «Краснодара» команда Сергея Семака отстаёт на три зачётных балла (33 против 36).

Ближайший матч РПЛ «Зенит» проведёт 10 ноября – против «Ахмата».