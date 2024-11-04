Глушков считает, что махачкалинское «Динамо» должно быть в десятке

Полузащитник «Динамо» из Махачкалы Никита Глушков считает, что клуб должен войти в десятку по итогам сезона.

«Мы ниже того места, где должны быть, должны находиться в десятке. Сто процентов», - цитирует Глушкова Metaratings.

Махачкалинский клуб проводит свой первый сезон в элитном российском дивизионе и после 14 туров расположился на 11-м месте в турнирной таблице, отрыв от зоны вылета составляет всего лишь три зачетных балла.

25-летний Глушков сыграл 17 матчей за «Динамо» в нынешнем сезоне и записал на свой счёт одну голевую передачу, его трансферная стоимость оценивается в 700 тысяч евро.