Основатель «Амкала» ответил на слова Дзюбы

Герман Попков, являющийся основателем клуба «Амкал» из Медиалиги, высказался насчёт слов Артёма Дзюбы. Как известно, в недавнем интервью нападающий «Акрона» назвал футболистов «Амкала» «полупокерами».
«Реакция Дзюбы меня удивила и позабавила, не более», - цитирует Попкова «Спорт-Экспресс».
Основатель «Амкала» также ответил на вопрос, поменялось ли теперь его отношение к 36-летнему Дзюбе.
«Немного в худшую сторону. Вряд ли нас можно было назвать до этого лучшими друзьями. В какое-то время общались, потом перестали. Ему нравится жить со своей правдой в своём мире, ну, окей», - сказал Попков.
Напомним, что Артём Дзюба подписал контракт с «Акроном» в сентябре. С тех пор форвард провёл семь официальных матчей, в которых записал на свой счёт два гола и три результативных паса на партнёра.
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