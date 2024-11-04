Основатель «Амкала» ответил на слова Дзюбы

Герман Попков, являющийся основателем клуба «Амкал» из Медиалиги, высказался насчёт слов Артёма Дзюбы. Как известно, в недавнем интервью нападающий «Акрона» назвал футболистов «Амкала» «полупокерами».

«Реакция Дзюбы меня удивила и позабавила, не более», - цитирует Попкова «Спорт-Экспресс».

Основатель «Амкала» также ответил на вопрос, поменялось ли теперь его отношение к 36-летнему Дзюбе.

«Немного в худшую сторону. Вряд ли нас можно было назвать до этого лучшими друзьями. В какое-то время общались, потом перестали. Ему нравится жить со своей правдой в своём мире, ну, окей», - сказал Попков.

Напомним, что Артём Дзюба подписал контракт с «Акроном» в сентябре. С тех пор форвард провёл семь официальных матчей, в которых записал на свой счёт два гола и три результативных паса на партнёра.