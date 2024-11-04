Гаджимурадов: «Я мог перейти в «Спартак», но Ганчаренко не отпустил»

Нападающий «СКА-Хабаровск» Рамазан Гаджимурадов рассказал, что мог оказаться в московском «Спартаке».

«За два дня до окончания трансферного окна мне позвонил агент и сказал, что есть вариант со «Спартаком», но Ганчаренко меня не отпустил», - цитирует Гаджимурадова Metaratings.

26-летний Гаджимурадов в нынешнем сезоне сыграл 17 матчей за хабаровский клуб в Первой лиге, забил два гола и отдал четыре голевые передачи.

После 17 туров «СКА-Хабаровск» занимает лишь 11-ю строчку в турнирной таблице, отставание от лидирующего московского «Торпедо» составляет уже 12 зачетных баллов.