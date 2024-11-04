Тикнизян хочет остаться в «Локомотиве»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян заявил о желании остаться в московском клубе.

«У меня очень большое желание дальше остаться здесь и играть. Я ценю то отношение, которое есть ко мне», - цитирует Тикнизяна Metaratings

Наир заявил, что ни разу не высказавал недовольство тем, что «Локомотив» отклонил предложения от европейских клубов.

В последние дни в СМИ неоднократно появлялась информация о возможном уходе Тикнизяна из клуба, но официального подтверждения этому не было.

Российский футболист 17 раз появлялся на поле в нынешнем сезоне, забил два гола и отметился тремя голевыми передачами, его контракт с «железнодорожниками» рассчитан до 30 июня 2026 года.