Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой назвал клуб, в котором пройдет тренерскую стажировку.

«Это будет «Динамо». Начну, скорее всего, после игры в кубке с «Локомотивом». Я приеду, а на месте уже решим, чем буду заниматься», - цитирует Мостового Sport24.

На данный момент главным тренером московского «Динамо» является Марцел Личка, под его руководством команда занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Напомним, что совсем недавно Мостовой должен был пройти стажировку в «Спартаке», но в конечном итоге московский клуб от этой идеи отказался.