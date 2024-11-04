В «Спартаке» определились с будущим атакующего полузащитника Антона Зиньковского. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», «красно-белые» не против расстаться с Зиньковским в зимнее трансферное окно.

По нашим данным, интерес к Зиньковскому проявляет не только московский «Локомотив», но и несколько других клубов Российской премьер-лиги.

Отметим, что в сезоне 2024/2025 Антон Зиньковский провёл 12 официальных матчей, в которых записал на свой счёт три результативных паса на партнёров. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает 28-летнего игрока в 3 миллиона евро.