«Зенит» сделал заявление по травме Латышонка

«Зенит» выступил с заявлением по поводу травмы голкипера Евгения Латышонка. Как известно, 26-летний футболист получил повреждение в последней игре Российской премьер-лиги против махачкалинского «Динамо» (победа питерцев 2:1).

У Латышонка по итогам медицинского обследования выявили повреждение прямой мышцы левого бедра. Предварительный срок восстановления футболиста – до четырёх недель. Словом, вернуться в строй Латышонок должен приблизительно в начале зимы.

«Зенит» сейчас занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от «Краснодара» на три зачётных балла.