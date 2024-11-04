Лапочкин – об отмене красной карточки Литвинова: «Никаких шансов у «Спартака» нет»

Экс-арбитр ФИФА Сергей Лапочкин считает, что «Спартаку» не удастся отменить красную карточку Руслана Литвинова, которую футболист получил за драку в дерби с ЦСКА (2:0).

«Никаких шансов у «Спартака» нет», - цитирует Лапочкина «ВсеПроСпорт».

Сергей объяснил это назначением Карасёва на кубковые матчи, что демонстрирует поддержку арбитра со стороны РФС.

Напомним, что со стороны ЦСКА удалён был Виллиан Роша.

В следующем туре «Спартак» примет на своём поле тольяттинский «Акрон», а следом сыграет в дерби с московским «Локомотивом», идущим в тройке лидеров. Подопечные Станковича в свою очередь расположились на пятой строчке.