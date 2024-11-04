Хомуха: «Батракову нужно делать шаг вперёд»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Хомуха поделился мнением относительно потенциала 19-летнего полузащитника столичного «Локомотива» Алексея Батракова.

«Ему нужно делать шаг вперёд: окрепнуть в чемпионате России и, если поступит предложение от зарубежного клуба, нужно обязательно идти, чтобы прогрессировать дальше», - передает слова эксперта «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Батраков принял участие в 13 поединках, в которых записал на свой счет восемь забитых мячей и шесть результативных передач.

После 14 туров чемпионата страны «железнодорожники» с 31 баллом занимают третье место в турнирной таблице.