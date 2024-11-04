В сборной России сообщили о потере вратаря

Голкипер петербургского «Зенита» Евгений Латышонок получил травму и не сыграет за сборную России в ноябрьских поединках. Об этом рассказал тренер вратарей национальной команды Виталий Кафанов.

«Латышонок травмирован, он выбыл предварительно на три недели. Возможно, МРТ, которую сделают сегодня, что‑то поменяет. Скорее всего, он не примет участие в сборе», - передает слова специалиста телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что Латышонок получил повреждение по ходу поединка против махачкалинского «Динамо» (2:1) в рамках 14-го тура Премьер-лиги.

В ноябре сборная России проведет товарищеские встречи против Брунея и Сирии.