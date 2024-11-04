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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В сборной России сообщили о потере вратаря

04 Ноября 2024 • 13:58 Комментировать

Голкипер петербургского «Зенита» Евгений Латышонок получил травму и не сыграет за сборную России в ноябрьских поединках. Об этом рассказал тренер вратарей национальной команды Виталий Кафанов.

«Латышонок травмирован, он выбыл предварительно на три недели. Возможно, МРТ, которую сделают сегодня, что‑то поменяет. Скорее всего, он не примет участие в сборе», - передает слова специалиста телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что Латышонок получил повреждение по ходу поединка против махачкалинского «Динамо» (2:1) в рамках 14-го тура Премьер-лиги.

В ноябре сборная России проведет товарищеские встречи против Брунея и Сирии.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная России Виталий Кафанов Евгений Латышонок ещё теги
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