Мор рассказал, кто виноват в поражении ЦСКА от «Спартака»

Бывший защитник московского «Спартака» Эдуард Мор дал комментарий по недавнему дерби между ЦСКА и «Спартаком» в рамках 14-го тура Премьер-лиги.

«Николич выбрал очень осторожную тактику. «Армейцы» играли вторым номером, на мой взгляд, играя дома, они могли бы действовать по‑другому. Здесь Николич перемудрил», - поделился мыслями эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

Дерби ЦСКА и «Спартака» прошло в минувший уик-энд на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилось поражением «армейцев» со счетом 0:2. После этого результата подопечные Марко Николича с 24 очками занимают шестое место в турнирной таблице, а «красно-белые» (25) располагаются на пятой позиции.