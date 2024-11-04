В махачкалинском «Динамо» раскрыли трансферные планы

Гаджи Гаджиев, занимающий пост президента махачкалинского «Динамо», поведал о планах клуба на зимнее трансферное окно.
«Мы будем пытаться взять игроков на позицию, которая может быть усилена. Акцент будет на поиск игроков группы атаки, поскольку мало голов забиваем», - приводятся слова руководителя на страницах «Спорт-Экспресса».
По итогам 14 туров чемпионата России махачкалинская команда набрала 12 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. В следующем поединке Премьер-лиги «Динамо» на домашнем поле встретится с «Пари НН». Матч состоится в субботу, 9 ноября, стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.
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